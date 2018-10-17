نرمين ماهر: زوجى فاجأني بهدية غير متوقعة فى عيد ميلادى.. فيديو

كشفت الفنانة نرمين ماهر لصدى البلد عن هدية زوجها لها فى عيد ميلادها وقالت انه فاجأها بأحدث هاتف محمول.



وأعلنت نرمين ماهر أنها سعيدة جدا بردود الافعال عن دوها فى مسلسل سرايا حمدين والذى يعرض حاليا وتجسد دور نصابة كوميدية والمسلسل بطولة سامح حسين ودومينيك حورانى وعدد كبير من الفنانين.



من ناحية اخرى تقرأ نرمين ماهر عددا من السيناريوهات حاليا لكنها لم تستقر على شىء جديد حتى الان، وأحدث اعمال نرمين ماهر مسلسل سلسال الدم فى الجزء الخامس والاخراج لمحمد الشال.

