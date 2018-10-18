ننشر برنامج ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي هنا نصلي معًا

تنطلق فعاليات وملتقى سانت كاترين للسلام العالمي "هنا نصلي معًا" اليوم الخميس ليلقي الضوء علي تسامح الديانات وبث رسالة أمان للعالم من قلب مصر.





تضمت فعاليات وبرنامج الملتقي العديد من الانشطة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الرابع على التوالي .





ويسرد "صدى البلد" أبرز ما سيتم على مدار اليومين في عدة نقاط أبرزها.. يعقد الملتقى تحت إشراف ورئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، 10 وزارات يشاركون في ملتقي سانت كاترين "هنا نصلي معًا".





ومن المقرّر بدء توافد الضيوف من القاهرة إلي سانت كاترين اليوم ثم تسكينهم، بالإضافة إلى قيام الوزراء والضيوف بافتتاح عدة معارض في الخامسة مساء يعقبها افتتاح عروض الدورة الرابعة لاحتفالية "هنا نصلي معا" الساعة السادسة والنصف عروض وفقرات فنية لأوركسترا الشباب وكورال الكنيسة الإنجيلية وإنشاد ديني .





ويشمل برنامج فعاليات الملتقى حفل عشاء بدوي للضيوف يعقبه الصعود لجبل موسى وانتهاء فعاليات اليوم الأول.



