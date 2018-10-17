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حلمي: إعلان 2020 عاما للثقافة بين مصر وروسيا يرسخ العلاقات بوجدان الشعبين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور ضياء حلمي، رئيس لجنة الأعمال والصداقة المصرية الروسية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اعتبار عام 2020، عاما للثقافة، يرسخ العلاقات في وجدان الشعوب.

وأضاف حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على "صدى البلد"، أن العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا قديمة، وتدعم الاقتصاد والسياسية، فهناك تشابك بين العلاقات المختلفة بين الدولتين.

وكشف رئيس لجنة الأعمال والصداقة المصرية الروسية، أن إعلان الرئيس الروسي بوتين عن استثمارات بـ7 مليارات دولار في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، يحتاج إلى مجهود أكبر في المرحلة المقبلة، حتى يتم الحصول على هذه الاستثمارات وغيرها من الاستثمارات الجديدة.

وأشاد الدكتور ضياء حلمي، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن زيادة التبادل التجاري بنسبة 22% في الآونة الأخيرة وهي رسالة بأنه روسيا تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر.

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