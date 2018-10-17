إتحاد الفلاحين: يتم إستخدام مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها لترشيد إستهلاك المياه

أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن الأراضي الزراعية القديمة في منطقة الدلتا تستهلك المياه بشكل كبير خلال عملية الزراعة كونها تعتمد على طريقة الري بالغمر.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب إذا إردنا الترشيد في إستهلاك المياه أن يتم التطوير في أساليب الري والإعتماد على الأساليب الحديثة بدلا من طريقة الغمر.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أنه خلال عملية الزراعة يتم إستخدام مياه الصرف الزراعي وإعادتها مرة أخرى وهو ما يساهم في ترشيد إستهلاك المياه.