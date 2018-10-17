إنشاء مراكز تدريب في التجمعات التنموية ببئر العبد ووسط سيناء

أعلن المهندس مصطفى عايش محمود، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، عن الانتهاء من إقامة 13 تجمعا على مساحة 450 فدانًا فى وسط سيناء وبئر العبد.



وأوضح أنه من أجل استمرار النجاح وتحقيق أكبر استفادة من المشروع، تم الاهتمام بالمرأة البدوية بإنشاء مراكز تدريب ومشاغل لتعليم المرأة القراءة والكتابة والحرف اليدوية والخياطة والتطريز والتفصيل والتريكو وغيرها من الحرف للحفاظ على التراث الشعبى السيناوى، ويتم تسويق منتجاتهن فى الأسواق من خلال المعارض للحصول على أعلى عائد مادى للمرأة البدوية.



وأضاف أن التجمعات اقيمت فى مناطق: الرواق، صدر الحيطان، الهرابة، المليز، أبو المراحيل، المتمثنى، الكونتلا 2، الكونتلا 3، الكونتلا 4، الكونتلا 5، النسيلة، وأم الخرز، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة إنشاء تلك التجمعات بلغ 56 مليونا و235 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة الصيانة بها 37 مليون جنيه، بإجمالى أكثر من 93 مليون جنيه.