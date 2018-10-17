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هريدي: كلمة السيسي أمام البرلمان الروسي ربطت الماضي بالحاضر والمستقبل

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
أسامة علي
قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الروسي ربطت الماضى والحاضر بالمستقبل.

وأوضح"هريدى" خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "المحور" أن إشارة الرئيس السيسى خلال كلمته إلى ما ساعدت به روسيا مصر قديما من "بناء السد العالى، وإقامة قاعدة صناعية كبيرة، وتوفير السلاح للجيش المصرى فى 73"؛ عبَرت عن المستقبل الذي يستمد أسسه من الماضى.

وأضاف أن اللقاءات التسعة التي تمت منذ نوفمبر 1013 وجمعت بين الرئيس السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقاءات مثمرة على كافة المستويات.

وتابع:" الاتفاق على بناء روسيا لأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربية بمصر إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية شرق القناة هى أكبر دلائل على مستقبل العلاقات الاستراتيجية المستقبلية بين القاهرة وموسكو.

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