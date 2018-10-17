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تعليم

جامعة المنصورة تشارك في اليوم الوطني الخامس لبرنامج إيراسموس..صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
همت الحسينى
شارك وفد من جامعة المنصورة في اليوم الوطني الخامس لبرنامج الاتحاد الأوروبي الإيراسموس الذي نظمه المكتب الوطني للإيراسموس بالقاهرة بهدف التعريف ببرامج الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي ومد جسور التعاون بين الشركاء الأوروبيين والمصريين.

ويهدف البرنامج إلى تمويل مشروعات بناء القدرات المؤسسية وبرامج تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات والأوروبية والمصرية، والدراسات الأوروبية والماجستير المشترك بين عدد من الجامعات الأوروبية.

ضم الوفد الدكتور محمد رضا بسيوني أستاذ طب الأطفال، الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات، الدكتور عهود الشيخ، الدكتور إيمان فاضل، الدكتور مروة فتح الله، الدكتور مروة الششتاوي، الدكتور سماح السعيد، الدكتور رانيا الكردي، المهندس محمد عيد، المهندس سحر محمد.

أوضح الدكتور محمد صلاح أن جامعة المنصورة تحرص على المشاركة في فعاليات الاتحاد الأوروبي لتنسيق بناء شراكات تعاون بين الجامعات المصرية من جانب والجامعات الأوروبية من جانب بهدف الحصول على مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي التي تدعم تطوير التعليم العالي بخبرات أوروبية حديثة.

وأضاف أنه جار التنسيق لعدد من المشروعات وتكوين مجموعات عمل لتدريبهم على أعلى مستوى مستفيدين بخبرات المكتب الوطني للإيراسموس وخبرات جامعة المنصورة وبالأخص أ.د. محمد رضا بسيوني و أ.د. محمد عبد الله العايدي منسق الإيراسموس بالجامعة.

وصرح الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة المنصورة حازت على ثلاث مشروعات أيراسموس جارية في كليتي التربية والهندسة، وكان آخرهم مشروع تطوير مقررات الجامعة الأساسية والذي ينسقه أ.د. شريف كشك بالتعاون مع جامعة بورسعيد وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس وجامعة النيل ووزارة الاتصالات والمعلومات بالتعاون الأوروبي مع جامعات إيطالية ويونانية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة على ضرورة زيادة قدرة الجامعة على المنافسة في المشروعات الأوروبية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الدولية التي تؤسس لاتفاقيات فعالة ومشروعات جادة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وخاصة وأن جامعة المنصورة تتمتع بعدد كبير من الخبرات والعلماء والباحثين القادرين على تقديم المزيد للجامعة لبناء جيل جديد واعي وقادر على النهوض بوطنه.
جامعة المنصورة تشارك في اليوم الوطني الخامس لبرنامج إيراسموس..صور
جامعة المنصورة تشارك في اليوم الوطني الخامس لبرنامج إيراسموس..صور
جامعة المنصورة تشارك في اليوم الوطني الخامس لبرنامج إيراسموس..صور
جامعة المنصورة تشارك في اليوم الوطني الخامس لبرنامج إيراسموس..صور

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