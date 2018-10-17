مصطفى خليل: السائح الروسي الأكثر إنفاقًا على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى خليل عضو مجلس الأعمال المصرى الروسي، إن هناك تنوعا فى الأسواق السياحية حاليا، موضحا أن الفترة المقبلة يجب أن نستفيد من السائحين الروس، ويجب ان نضع لهم برامج مختلفة عن الماضى لجذبهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن السائح الروسي لا غنى عنه فى مصر.



وأشار إلى أن السائح الروسي من أكثر السائحين انفاقًا على مستوى العالم مؤكدا أن ما ينشر بأن السائح الروسي لا يشترى أو يسرف فهذا غير صحيح.



وكشف أن السائح الروسي يتجه للطيران المنتظم ويبتعدون عن الطيران العارض، مشيرًا إلى أن هذا الشيء مفيد لمصر.



وأوضح أن الفترة المقبلة يجب الإعلان عن منتجع الجلالة والعلمين، والذى سيساهم فى جذب السياح الروس.