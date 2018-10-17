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تعليم

ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
همت الحسينى
استقبل الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للشئون الدراسات العليا والبحوث مسئولى المنح الدراسية بالسفارة البريطانية على هامش ندوة تعريفية لمنح تشيفنج تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة

فيما يضم الوفد جوليا سكوربسكا سكرتير أول ومنسق علاقات سياسية بالسفارة البريطانية بالقاهرة. هناء رمزي المسؤول الاقتصادي بالسفارة البريطانية، نيفين شرف مدير برنامج المنح الدراسية. ناردين تادرس مساعد برنامج المنح الدراسية .

وتم تنظيم ندوة تعريفية بكلية العلوم عن منح تشيفننج المفتوحة حتي 6 نوفمبر وهي منحة لمدة سنة لدراسة الماجستير في جميع المجالات وبأي جامعة بالمملكة المتحدة وبحضور الدكتور عادل الجنيدي عميد كلية العلوم والدكتور اسامة العيان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مروة حسان استاذ مساعد المحاسبة وعضو مكتب العلاقات الدولية. ومنسق الندوة الدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية ومقرر الندوة

فيما تضمن محتوي الندوة علي كل مايخص منحه تشيفنينج والتى بدء العمل بها منذ 35 عاما وساعدت على منح 50 ألف خريج حول العالم و 1300 خريج علي مستوي جمهورية مصر وذلك لتوفير 60 -70 منحه كل سنه للطالب المصري.

وقد أقيمت هذه الندوة بجامعة المنصورة للتأكيد علي أن المنحة لجميع جامعات مصر وليس فقط جامعة القاهرة. مع ذكر نماذج فعالة بالمجتمع المدني قد حصلوا علي المنحة إضافة إلي ذكر شروط الالتحاق بها وخطوات التقديم والمميزات المقدمة منها لطالب الدراسات وتضمنت الشروط الجنسية المصرية والحصول على شهادة جامعية وخبرةعمليه بحد أدني لمدة عامين تشمل العمل التطوعي والتدريب والعمل بدوام كامل أو دوام جزئي.

كما ان النجاح باختبار اللغة الانجليزية، وضروري تحديد ثلاثة تخصصات يجمعهم مجال واحد مع تحديد الجامعة المراد الإلتحاق بها بعد البحث عن مراكز التخصص بها ومدي تفاعلها وخدماتها المقدمة لخدمة التخصص.

والتقديم للالتحاق بالمنحة يكون إلكتروني علي الموقع www.chevening.org/apply وكتابة البريد الإلكتروني الشخصي كوسيلة للتواصل

ومن الخدمات التي تقدمها المنحة هي دفع مصاريف الدراسه كاملة (ممولة بالكامل) من وزارة الخارجيه البريطانية،الراتب الشهري للطالب، تكاليف المعيشة والسفر. اضافة للخبرة الاكاديميه و اكتساب المهارات القيادية الجديدة، واللغات، التنوع الثقافي والاجتماعي
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور
ندوة تعريفية بمنح تشيفيج للسفارة البريطانية بـ علوم المنصورة..صور

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