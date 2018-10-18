مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق

يناقش مؤتمر الإفتاء العالمي غدًا في آخر جلساته اليوم، ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق داخل مصر وخارجها من مجتمعاتنا العربية، حتى اقتربت المعدلات من نصف حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق.





ويهدف الحوار في هذه الورشة للخروج بوضع تصور صحيح للمشكلة المطروحة يشمل مظاهرها وأسبابها وطرق حلها، ووضع مبادرات عاجلة للتعامل مع المشكلات الأسرية الجديدة، ووضع دليل إرشادي للمفتين للاستعانة به في التعامل مع "ما قبل وما بعد الطلاق".





ويدور المحور الأول قضايا الأسرة في ظل المتغيرات المعاصرة، والمحور الثاني مبادرات حلول لمشكلة ارتفاع معدلات الطلاق.

