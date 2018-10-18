ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مؤتمر الإفتاء العالمي يناقش ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
يناقش مؤتمر الإفتاء العالمي غدًا في آخر جلساته اليوم، ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق داخل مصر وخارجها من مجتمعاتنا العربية، حتى اقتربت المعدلات من نصف حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق.

ويهدف الحوار في هذه الورشة للخروج بوضع تصور صحيح للمشكلة المطروحة يشمل مظاهرها وأسبابها وطرق حلها، ووضع مبادرات عاجلة للتعامل مع المشكلات الأسرية الجديدة، ووضع دليل إرشادي للمفتين للاستعانة به في التعامل مع "ما قبل وما بعد الطلاق".

ويدور المحور الأول قضايا الأسرة في ظل المتغيرات المعاصرة، والمحور الثاني مبادرات حلول لمشكلة ارتفاع معدلات الطلاق.

ترشيحاتنا

صحيفة: القوات الإيرانية تبدأ في الانسحاب من سوريا

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

قتل طليقته وحاول بيع أثاث المنزل بالجيزة لكن رائحة الجثة كشفت الجريمة

وصفة سحرية للتخلص من تساقط الشعر

استشاري تغذية: حبة واحدة من الكاكا تكفي

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

4 مؤثرات تسبب كثافات مرورية بمحاور وميادين العاصمة

تحطم مقاتلة للجيش التونسي في البحر المتوسط

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018

مسئول سابق: إسرائيل تحتاج بشدة إلى الغاز المصري.. لهذه الأسباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

العربية نت: قضية خاشقجي تتحول إلى 11 سبتمبر جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟