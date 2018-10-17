شاهد.. رقص طلبة جامعيين على أغانٍ شعبية بحقوق عين شمس

تداول طلاب جامعة عين شمس، لقطات مصورة داخل مدرج الاحتفالات بكلية الحقوق، لطلبة وطالبات يرقصون على أغاني "مهرجانات".



وأبدى بعض الطلاب استياءهم من المشهد ورقص الطلاب، قائلين «راحت هيبة الكلية .. هم دول قضاة ووكلاء نيابة المستقبل».



فيما اختلف مع بعض الطلاب مع هذا الرأي، بأن الجامعة هي أول من نظم حفلات لاستقبال الطلاب، قائلين: «الجامعة جابت للطلاب مراجيح وزحاليق وتنورة وفقرة الساحر».



