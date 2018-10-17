المصري للدراسات الاقتصادية يعلن نتائج التنافسية العالمية..مستشار رئيس الوزراء: أعددنا سيناريوهات لوضع الاقتصاد خلال الـ5 سنوات القادمة..وبدراوي:جهود تطوير التعليم لا ترتقي إلى الاستراتيجية الكاملة

إعداد سيناريوهات لوضع الاقتصاد خلال الـ5 سنوات القادمة

مستشار وزيرة التخطيط:ا

لاهتمام بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة ضرورة

عبداللطيف :

عجز الموازنة انخفض بسبب تخفيض الدعم الذى يتحمله المواطن

حسام بدراوي: