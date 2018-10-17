كامل أبو علي: 3.5 مليون سائح روسي زاروا مصر مؤخرا

قال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن عودة السياحة الروسية لمصر يعتبر من أفضل الاخبار التى تمت فى الفترة الاخيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن السياحة الروسية كانت تمثل جانبا كبيرا من السياحة التى تأتى الى مصر مؤكدا أن عدد السياح الروس فى أخر فترة وصلوا لـ 3.5 مليون سائح.



وأشار إلى أن عودة السائح الروسي سيكون لها تأثير إيجابى على أشياء كثيرة، وكشف أن الجميع فى مصر مطالب بوضع برامج جديدة لاستقبال السائح الروسي وتوفير كافة الخدمات لتسهيل إقامة السائحين فى الغردقة وشرم الشيخ.

