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تعليم

موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمود زيدان
حصلت الباحثة إسلام إبراهيم محمد إبراهيم، موجه اللغة الانجليزية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، من قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة طنطا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، حيث جاءت رسالتها بعنوان "صور التجارب المؤلمة كما وردت في أشعار كل من روبرت بلاي واليس ووكر" ، "Images of traumatic experience in the poetry of report bly and walkers" .

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من الدكتور محمد سعيد نجم، أستاذ متفرغ بقسم اللغة الانجليزية وعميد الكلية الأسبق "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور سعيد محمد الجوهري، أستاذ متفرغ بقسم اللغة الانجليزية، ورئيس قسم اللغة الانجليزية الأسبق "مناقشًا داخليًا"، والدكتور محمد بدر الدين الحسيني أبو عرب، أستاذ بقسم اللغة الانجليزية، ووكيل كلية الآداب جامعة بنها "مناقشًا خارجيًا".

ووجهت الباحثة الشكر والتقدير، للجنة الإشراف على رسالتها العلمية والتي ضمت، كلًا من، الدكتور محمد سعيد نجم، أستاذ متفرغ بقسم اللغة الإنجليزية، والدكتور عوض حامد الكيلاني، أستاذ بقسم اللغة الانجليزية – رحمه الله – والدكتور معتز سعد الدين السروجي، مدرسة بقسم اللغة الانجليزية.
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور
موجهة بكفر الشيخ تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بامتياز..صور

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