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تعليم

ندوة للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية بحقوق المنصورة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
همت الحسينى
استضافت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة " الأنشطة المالية غير المصرفية " بمدرج الدكتور عبد الفتاح حسن تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة وإشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة .

ولخص الدكتور أحمد أنور العدل منسق لجنة التواصل الطلابى بجامعة المنصورة هدف الندوة فى تقديم عرض مبسط لطلاب جامعة المنصورة عن مختلف القطاعات المالية غير المصرفية مثل قطاع التأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتخصيم مما يساهم بشكل واضح فى خلق مواطنين أكثر مسئولية للاستثمار فى المستقبل يعون جيدا الثقافة المالية.

وأثنى الدكتور علاء التميمي أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى على استضافة الكلية لعدد من الندوات التوعوية فى كافة مجالات القانون. مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية صدرت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة آدائها.

وأشاد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة بحرص الجامعة على تثقيف الطلاب الواجب عليهم التسلح من الناحية القانونية للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم فقد يعمل خريج الحقوق فى مجال قطاع الاستثمار ومن هنا حرصت الجامعة على توعية الطلاب بكل ما يتعلق بهذا المجال.

واستعرض عدة مفاهيم مثل التخصيم والتأجير التمويلى والتأمين وصندوق حماية المستثمر والتمويل العقارى.

وأشارت رشا حسن مدير عام الإدارة العامة لتوعية المستثمر بالهيئة العامة للرقابة المالية الى أن هذه الهيئة حلت محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى ، كما انتقل اليها الاختصاص بتنظيم ومراقبة التأجير التمويلى والتخصيم واختصت منذ عام 2014 بالإشراف والرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر.

وأضافت أن المستثمر يجب أن يخطط وفقا لاحتياجاته وأهدافه المستقبلية وأن يتأكد من أن شركة السمسرة التى يتعامل معها مرخص لها وأن يدرك أن جميع الاستثمارات بها مخاطر ومعرضة للخسارة وأهمية التنوع بالإضافة إلى إدراك فوائد الاستثمار المنتظم والمتنوع وطويل الأجل.
ندوة للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية بحقوق المنصورة
ندوة للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية بحقوق المنصورة
ندوة للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية بحقوق المنصورة
ندوة للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية بحقوق المنصورة
ندوة للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية بحقوق المنصورة

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