حسام الشاعر: السياحة بدأت في العودة إلى مصر بقوة

قال الخبير السياحي، حسام الشاعر، إن خبر عودة السياح الروس إلى مصر مفرح للجميع، موضحا أن الفترة الماضية شهدت توقفا لحركة السياحة، ولكنها في الأيام الاخيرة، بدأت في العودة إلى مصر وبقوة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن القطاع السياحي بالكامل على أتم الاستعداد لاستقبال السياح، كاشفا عن أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا من السياح من عدة دول، ولكن عودة السائح الروسي بالنسبة لمصر مهم.



واشار إلى أن الغردقة تشهد إشغالات سياحة، وصلت إلى 80%، والفترة المقبلة ستكون هناك زيادة في عدد السائحين.