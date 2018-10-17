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برلمان

نائب: حزب مستقبل وطن سيكون له دور كبير ومؤثر الفترة المقبلة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:36 م
النائب سليمان فضل
النائب سليمان فضل العميري
ماجدة بدوى
أشاد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بالمنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن الذي يقام بشرم الشيخ، مؤكدًا أنه حقق إضافة قوية للعمل البرلماني سيظهر اثرها في دورة الانعقاد الرابع وسيشعر المواطن بدور الحزب الفعال في الشارع .

وأوضح العميري في بيان صحفي له اليوم، أن المنتدى تناول العديد من الملفات الهامة على رأسها ودور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وقضية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة وملف العدالة الاجتماعية، مضيفًا أنه من أهم الملفات التي تناولها المنتدى هي ملف المحليات ودورها وكيفية الاستعداد لها وقضية التنمية المستدامة وقدرة القيادة السياسية على الانتصار والعبور بمصر إلى بر الأمان في مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن لديه اجندة تشريعية متكاملة سيعرض خلال دور الانعقاد القادمة من أجل استكمال بناء الإنسان المصري وسيركز جزء منها على مواجهة مشاكل التعليم والصحة والبطالة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ينتظر الكثير من حزب مستقبل وطن بعدما أصبح أكبر حزب في مصر يضم أكثر من 350 نائبا برلمانيا.

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