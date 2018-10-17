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أحمد موسى يعرض كلمة السيسي فى المؤتمر الصحفى مع بوتين.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، فيديو لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الروسي بوتين .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعاون بين مصر وروسيا مهم جدًا من أجل تأمين شعوب كلا البلدين وضمان مستقبل أفضل للشباب لذا فإن استمرار التنسيق بين البلدين مهم من أجل حل أزمات الشرق الأوسط.

ونوه "السيسي" خلال كلمته إلى أن هناك تقاربا بين روسيا ومصر من حيثُ الحلول للقضايا العالمية الدولية، معلقًا: "تطرقنا إلى القضية الفلسطينية ولمسنا التقارب بين مصر وروسيا من حيثُ اللجوء لحل شامل وعادل وحل الدولتين وفق المرجعيات الدولية".

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إعلان عام 2020 عام للتعاون الثقافى بين مصر وروسيا.

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