وزيرة التخطيط: الدولة تضخ استثمارات لقطاعات تدعم المواطن والمستثمر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة تعطي أولوية لبناء الإنسان ، عند وضع برنامج عمل الحكومة تم العمل على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تساهم بشكل أساسي فى بناء المواطن المصرى وتنعكس على حياته بالإيجاب.



وأوضحت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية "اكسترا نيوز" انه تم توجيه استثمارات كبيرة إلى قطاع الصحة والتعليم وشبكة الطرق والمرافق العامة من مياه وكهرباء، لافتة إلى توجيه الاستثمارات لقطاعات بعينها مثل قطاعات البنية التحتية تكون لهدفين هما تقديم خدمة أفضل للمواطنين، إلى تهيئة المناخ العام للمستثمرين.



وأضافت "السعيد" أنه بناء على معدلات الاستثمار التي ارتفعت السنوات الماضية خلال فترة وجيزة، فالدولة تستهدف الاستمرار فى رفع معدلات النمو بشكل مستدام.