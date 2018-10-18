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برلمان

أمين راضي: أستطلع آراء الوفديين حول ترشحي لانتخابات الهيئة العليا للحزب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
اللواء أمين راضى
اللواء أمين راضى ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى
قال اللواء أمين راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه لم يحسم حتى الآن قرار ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والمقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأشار "راضى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المقرر أن يستطلع آراء الوفديين لحسم قراره النهائى بشأن الترشح، من خلال التواصل مع أعضاء الهيئة الوفدية وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يرى فى نفسه أنه لازال قادرًا على العطاء لحزب عريق مثل الوفد، مشيرًا إلى أن والده وجده وفديان ويسعي لاستكمال مسيرتهما فى الوفد حال إعلان ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد.

وأوضح أنه من المقرر أن يحسم موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد خلال أيام.

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