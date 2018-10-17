ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كامل أبو علي: دعم الفنادق المتعثرة وتحديث الأسطول السياحي ضروري لاستقبال الرحلات الروسية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
البهى عمرو
طالب كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، بضرورة استعداد قطاع السياحة لاستئناف عودة السائحين الروس إلى مدينة شرم الشيخ.

وأضاف أبو علي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن اقتراب استئناف السياحة الروسية من أفضل الأخبار المهمة للقطاع السياحي خلال العام الحالي خاصة مع وصول عدد السائحين الروس إلى 3.5 مليون سائح في عام 2010.

وطالب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، بضرورة أن تقوم شركات السياحة بتحديث أسطول النقل السياحي من خلال تجديد الأتوبيسات، مع ضرورة منحها امتيازات من جانب الدولة في ذلك الشأن، مع ضرورة توفير كافة الخدمات لتسهيل إقامة السائحين في شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف كامل أبو علي، أنه يجب أن يتم تجديد الفنادق العاملة في المناطق السياحية والعمل على إنقاذ الفنادق المتعثرة من خلال المبادرة التي أعلنها البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات.

ترشيحاتنا

رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو

موسكو تحطم رقما قياسيا في درجة الحرارة خلال زيارة السيسى

ياسمين نصر تتوج بأول ذهبية أوليمبية فى تاريخ مصر فى الكاراتيه

تلاميذ يلقون بأنفسهم من الطابق الثالث للهروب من مدرسة بـ كفر الشيخ.. فيديو

الصحة تكشف حقيقة تمثيل عمال مستشفى بورسعيد دور المرضى خلال زيارة مدبولي

شاهد .. هنا ورشا يستقبلان حلا شيحة فى مطار القاهرة

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

تعليق وزير الخارجية الأمريكي على التسجيلات الصوتية لمقتل جمال خاشقجى

وزير البترول السابق يكشف عن سر خطير.. فيديو

أحمد موسى: شركات السياحة الروسية تستعد لاستئناف الرحلات لمصر خلال أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

دبلوماسي سابق عن اتفاقية الشراكة الشاملة: روسيا تراهن على دور مصر مستقبلا
شاهد .. هنا ورشا يستقبلان حلا شيحة فى مطار القاهرة
نرمين ماهر: زوجى فاجأني بهدية غير متوقعة فى عيد ميلادى.. فيديو
ساندي: وشمت تاتو الملاك أسوة بزوجي .. فيديو
إمكانيات مذهلة لسيارة بوتين التي استقلها الرئيس السيسي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟