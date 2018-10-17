كامل أبو علي: دعم الفنادق المتعثرة وتحديث الأسطول السياحي ضروري لاستقبال الرحلات الروسية

طالب كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، بضرورة استعداد قطاع السياحة لاستئناف عودة السائحين الروس إلى مدينة شرم الشيخ.





وأضاف أبو علي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «علي مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن اقتراب استئناف السياحة الروسية من أفضل الأخبار المهمة للقطاع السياحي خلال العام الحالي خاصة مع وصول عدد السائحين الروس إلى 3.5 مليون سائح في عام 2010.





وطالب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، بضرورة أن تقوم شركات السياحة بتحديث أسطول النقل السياحي من خلال تجديد الأتوبيسات، مع ضرورة منحها امتيازات من جانب الدولة في ذلك الشأن، مع ضرورة توفير كافة الخدمات لتسهيل إقامة السائحين في شرم الشيخ والغردقة.



