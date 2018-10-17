ردا على تخفيض حصة الزراعة من المياه.. الفلاحين: تستهلك 68% في مصر.. ويتم استخدام مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها لترشيد الاستهلاك.. ويجب استخدام أساليب ري حديثة

الزراعة تستهلك 68% من حصة المياه بمصر

إتحاد الفلاحين:

يتم إستخدام مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها لترشيد إستهلاك المياه

استخدام أساليب ري حديثة يساعد على ترشيد المياه



كشف المقال الذي قام بكتابته دكتور نادر نور الدين أستاذ استصلاح الأراضى والمياه بجامعة القاهرة بإحدى الصحف الخاصة جاء فيه ...



تطبيقًا لمبدأ الحق في المياه، والذى أقرته الأمم المتحدة. ولا يمكننا أيضًا السحب من مياه قطاع الصناعة لأنها قليلة أصلًا، ولا تتجاوز 2.5 مليار م3 سنويًا، وعائدها المالى كبير يسهم بنحو 17.1% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، بينما تسهم الزراعة بنحو 11.7% فقط.



والبلد في حاجة ماسّة إلى التوسع فى الصناعة عالية العائد وعالية استيعاب العمالة والأعلى فى الدخول للعمالة.



من هذا المنطلق، فإن القطاع الزراعي، الذي يستهلك معظم مياه مصر، هو المرشح الوحيد للسحب منه لملاحقة متطلبات المنازل والتوسع الصناعي.



وعلينا أن نستعد ونجهز هذا القطاع من الآن عبر سياسات ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة الرى ورفع كفاءة نقل المياه عبر الترع المفتوحة، ثم عبر رفع كفاءة النباتات فى استخدام المياه عبر تقليل موسم نموّها إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة فى أغلب الحاصلات الاستراتيجية.



وأيضًا استنباط الأصناف الجديدة الأكثر تحملًا للعطش وارتفاع درجات الحرارة والأعلى محصولًا، مع العمل الجاد على رفع إنتاجية الأراضى الحالية ومضاعفتها عبر زراعة التقاوى عالية الإنتاجية وتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وقت احتياجها، مع تحديث الزراعة وإدخال الآلة فى جميع مراحل الإنتاج والحصاد توفيرًا للعمالة الكبيرة، التي تستنزف غالبية نفقات وتكاليف الزراعة، والتى تجعل زراعة بعض المحاصيل فى مصر غير اقتصادية، ويصبح استيرادها أرخص من زراعتها مثل الذرة الصفراء.



فى السنوات العشرين السابقة، أقر البنك الدولى حق بيع المياه، وحوّلها إلى سلعة بدلًا من كونها خدمة مجانية.



صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن آرائهم في هذا المقال.



في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين دور الفلاحين المصريين في دعم خطة الدولة لتشجيع زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، والحد من مخالفات زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، مشددا على أهمية الالتزام بالقرارات الحكومية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة وسد العجز فى تلبية الاحتياجات المائية.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الزراعة في مصر لها النسبة الكبيرة في استهلاك المياه حيث تصل نسبتها إلى ما يقرب من 68% من المياه على مستوى مصر.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن هناك طرقا عديدة يجب استخدامها فى الزراعة لترشيد إستهلاك المياه أهمها استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش بدلا من الري بالغمر واستخدام أصناف من المحاصيل الزراعية تحتاج إلى مياه أقل.



كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن الأراضي الزراعية القديمة في منطقة الدلتا تستهلك المياه بشكل كبير خلال عملية الزراعة كونها تعتمد على طريقة الري بالغمر.



وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب إذا أردنا الترشيد في استهلاك المياه أن يتم التطوير في أساليب الري والاعتماد على الأساليب الحديثة بدلا من طريقة الغمر.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أنه خلال عملية الزراعة يتم إستخدام مياه الصرف الزراعي وإعادتها مرة أخرى وهو ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.