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اقتصاد

مستشار رئيس الوزراء: هدف الاقتصاد تحقيق الرفاهية للمواطنين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
آية الجارحي
قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن حجم السوق المصرى به فرص هائلة للنمو، ولكن هناك حاجة لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد للاستفادة من البنية التحتية، مؤكدة على متابعة الحكومة لنتائج تقرير التنافسية العالمي للعمل على تحسين ترتيب مصر فى المؤشر بالسنوات القادمة.

وأضافت خلال كلمتها أثناء عرض نتائج تقرير التنافسية العالمي 2018،أن هدف الاقتصاد هو تحقيق الرفاهية للمواطنين، وذلك من خلال اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الأولويات فى ظل محدودية موارد الدولة، وهذا يأتى من خلال توافر المعلومات، مشيدة بالدور الذي يلعبه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى إتاحة مثل هذه الدراسات والمبادرات التي توفر معلومات لصانع القرار يمكن من خلالها اتخاذ القرار الصحيح.

وفيما يتعلق بتراجع مصر فى المؤشر الفرعي لديناميكية الديون والذى أظهرت نتائج التقرير تحقيق مصر فيه درجة 37.7، قالت جيهان، إن الحكومة تعمل على برنامج اقتصادى متكامل يضع سيناريوهات متعددة للاقتصاد خلال فترة 5 سنوات، ويتضمن تحديد سقف للديون والاقتراض وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ولن يتم النظر إلى الدين العام وعجز الموازنة بمعزل عن الاقتصاد الكلى، كما يُجرى حاليا العمل بالمجموعة الاقتصادية على صياغة الخطوات التنفيذية لخطط عدد من القطاعات الهامة على رأسها الصناعات التحويلية والسياحة.

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