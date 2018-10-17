أحمد فوقي: مصر تتخذ سياسات لتحسين ورفعة حال حقوق الإنسان

قال أحمد فوقي، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر تتخذ سياسات من شأنها تحسين ورفعة حال حقوق الإنسان في المحافظات، وجاءت بأول خطوة، وهي إنشاء مكتب حقوق الإنسان بمكتب النائب العام .





وأضاف "فوقي"، في تصريح لـ" صدى البلد" أنه يجب على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، التوعية بوسائل التواصل مع مكاتب حقوق الإنسان، وكيفية تقديم الشكاوى .



