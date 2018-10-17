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أخبار البلد

أحمد فوقي: مصر تتخذ سياسات لتحسين ورفعة حال حقوق الإنسان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
أماني نوار
قال أحمد فوقي، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر تتخذ سياسات من شأنها تحسين ورفعة حال حقوق الإنسان في المحافظات، وجاءت بأول خطوة، وهي إنشاء مكتب حقوق الإنسان بمكتب النائب العام .

وأضاف "فوقي"، في تصريح لـ" صدى البلد" أنه يجب على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، التوعية بوسائل التواصل مع مكاتب حقوق الإنسان، وكيفية تقديم الشكاوى .

وأكد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة أن تعلن الدولة وسائل التواصل المباشرة مع جميع مكاتب حقوق الإنسان فى أنحاء مصر، والتوعية بدورها، وفتح قنوات اتصال مع المنظمات المعنية بهذا الشأن.

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