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نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:05 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
مستقبل وطن بالقاهرة يوزع 1500 حقيبة على طلاب منشأة ناصر
مستقبل وطن بالجيزة: حملات نظافة وقوافل طبية لأهالى المحافظ
قيادى بمستقبل وطن يقدم مقترحًا لوزير الشباب والرياضة بجعل العضويات عائلية بالصفا أسوة بالنوادي


شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية نشاط مكثفة لأمانات القاهرة والجيزة، حيث قامت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن بتوزيع 1500 حقيبة مدرسية بداخلها بعض الأدوات المدرسية للطلبة الأكثر احتياجا المقيدين بدائرة منشأة ناصر.

وأكد داكر عبدالله أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجى بالقاهرة بأن تلك الفعالية تأتي فى إطار سلسلة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التى تقوم أمانة القاهرة بها؛ لتقديم الخدمات للمواطنين.

وعقدت أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة اجتماعها الأول بحضور المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى وهشام الهمامى الأمين المساعد وعدد من أعضاء الأمانة وذلك لوضع خطة التحرك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة بهدف إبراز دور الحزب بين المواطنين والمساهمة فى حل جزء من المشاكل التى يعانى منها أهالى محافظة الجيزة خاصة وأن دور الحزب يقوم على المشاركة المجتمعية وليس السياسة فقط.

وأضاف الهوارى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدة حملات توعية للمواطنين فى مختلف مراكز المحافظة بأهمية نظافة الشوارع وعدم القاء القمامة فى الشوارع والميادين ، مؤكدا أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لسياسة الدولة والحملة القومية التى تقوم بها وزارتى البيئة والتنمية المحلية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الهوارى أن الأمانة ستقوم كذلك خلال الفترة المقبلة بتنظيم قوافل طبية هدفها إجراء تحاليل مجانية على أهالى مراكز محافظة الجيزة للكشف على المصابين بفيروس سى على أن يتم مخاطبة الجهات المسئولة بالعينات التى يثبت اصابتها بالفيروس لصرف العلاج لها.

من جانبه أكد هشام الهمامى أن تم الاتفاق كذلك على تجميل عدد من ميادين المحافظة من خلال كورال الرسم على الجدران بالاضافة لتزين المنازل الفقيرة ، بالاضافة للتنظيم زيارة لمساشفى سرطان الأطفال وتقديم بعض الهدايا العينية للأطفال المرضى.

وفى السياق ذاته طالب عمرو عرفات العدوي القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة وزير الشباب والرياضة بمقترح ان تكون عضوية مركز شباب الصفا عضوية أسرية عائلية أسوة بالنوادي ، حيث أن هذا سيعالج كثيرا من المشكلات القائمة ولتخفيف العبء على الآباء والأمهات والإداريين بالمركز وإعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة.

وأضاف العدوى فى بيان صحفى له ان هذا كان مطلب من عموم الأعضاء من الذي تم إجراء مقابلات معهم خلال ورش العمل للمقترحات والحلول خارج الصندوق ، مناشدا بتدقيق النظر في هذه النقطة الهامة ، مشيرا إلى ان هذا المقترح سيتيح إعادة تنظيم المركز من الداخل ، حيث ان الكثافة العددية للمركز ليست بالصغيرة ، كما ان هذا المقترح سيساعد على جعل المركز أكثر تنظيما وممكن تقسيم العضويات إلى أيام متفاوتة حتى يتثنى للعضو الاستفادة المثلى.

واختتم العدوي بأن وزير الشباب والرياضة والسادة مساعدية على قدر كبير من الإطلاع والحكمة لتفهم هذا المقترح الذي سيفيد الكثير بالإضافة إلى المناشدة بتخفيض الغرامات على تجديد العضويات ، حيث أن المركز معطل قرابة الأربع أعوام وبالتالي فالاعضاء لايستفيدون به فنلتمس تخفيض الغرامات حرصا على الأعضاء.
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور
نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا بمنشأة ناصر.. وأمانة الجيزة تضع خطة تحركها خلال الفترة المقبلة ..صور

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