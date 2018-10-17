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تعليم

تعليم كفر الشيخ ينفي اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة بمطواة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
محمود زيدان
نفت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول اعتداء ولي أمر على مدير مدرسة إصلاح الحامول للتعليم الأساسي الإعدادية، بأداة حادة "مطواة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن ولي الأمر لم يتعدِ على مدير مدرسة بالمطواة، وأن ما حدث كان مجرد مشادة كلامية بينهما وتم التصالح بينهما.

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