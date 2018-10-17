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المحافظين: الأموال المهربة تستنفذ موارد أفريقيا.. والدول النامية المتضرر الأكبر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:36 م
الدكتور كريم العمدة،
الدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين
معتز الخصوصى
قال الدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الأموال التى يتم تهريبها خارج القارة الأفريقية تستنفذ موارد الدول النامية، حيث أن أغلب الدول المتضررة هي دول ذات البنية التشريعية والتكنولوجية الضعيفة الأمر الذي يؤدي إلى فتح المجال أمام هروب أموال الفساد والرشوة والعمولات.

وأوضح "العمدة" فى بيان صحفى له، أن تلك الدول تحتاج إلى تعاون إقليمي دولى من خلال عمل نقاط مراقبة للأموال الخارجية والداخلية للتأكد من مصدرها مما يحقق وفر في الاقتصاد القومي لأبناء القارة السمراء فهم أولى بمواردها.

وأشار إلى أن الأموال المهربة من القارة الإفريقية تذهب مباشرة إلى العالم المتقدم، و خرجت بطرق غير شرعية وتقدر تريليونات الدولارات، وما زال تدفق هذه الثروات إلى الخارج مستمر مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته.

ونوه، أن الأموال المهربة خارج القارة السمراء أكبر بكثير من ديونها وهذا يرجع إلى حجم التلاعب الكبير بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة، وهى الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال وخاصة فى الدول العربية، حيث أن الغرض الرئيسى من التلاعب بفواتير السلع هو التهرب الضريبي.

وأردف، أن تهريب السلع والرشوة وغسيل الأموال وهشاشة الأنظمة المصرفية، تشكل الثغرات التى تتسبب في نزيف مالى للدول الإفريقية، ناهيك عن دور بنوك الدول المتقدمة فى عمليات تهريب الأموال من دول القارة السمراء الأكثر فقرا.

وكشفت دراسة منظمة السلامة المالية العالمية، أن القارة السمراء فقدت في الفترة بين 1970 و2008 حوالي 854 مليار دولار، وتأتي نيجيريا في المرتبة الأولى بـ 89،5 مليار دولار وتليها مصر بـ 70،5مليار دولار، ليكون هذان البلدان بالإضافة إلى المغرب والجزائر من أسوأ الدول الإفريقية من حيث تهريب الأموال، وبلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر 25.7 مليار دولار من ومن المغرب 25 مليار دولار، خلال نفس الفترة.

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