جامعة القاهرة تنظم ندوات جديدة بالتعاون مع الأعلى للثقافة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة عن تنظيم ندوتين هامتين، بكلية الآداب بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقاقة.





وأكد معتز علي مدير العلاقات العامة بالمركز فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الندوة الأولى ستعقد يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أكتوبر الجارى حول السرد القصصي واستلهامات اﻷدب الشعبي، أما الثانية فسوف تعقد الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من الشهر ذاته حول الشعر والمسرح واستلهامات اﻷدب الشعبي، وذلك في الخامسة والنصف مساءً ضمن فاعليات الملتقى الدولي الأول للتراث الثقافي الذي يعقده مركز دراسات التراث الشعبي.



