ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة القاهرة تنظم ندوات جديدة بالتعاون مع الأعلى للثقافة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:17 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلن مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة عن تنظيم ندوتين هامتين، بكلية الآداب بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقاقة.

وأكد معتز علي مدير العلاقات العامة بالمركز فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الندوة الأولى ستعقد يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أكتوبر الجارى حول السرد القصصي واستلهامات اﻷدب الشعبي، أما الثانية فسوف تعقد الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من الشهر ذاته حول الشعر والمسرح واستلهامات اﻷدب الشعبي، وذلك في الخامسة والنصف مساءً ضمن فاعليات الملتقى الدولي الأول للتراث الثقافي الذي يعقده مركز دراسات التراث الشعبي.

وشدد المركز على أنه يجب على من يرغب فى التقديم أو الإستفسار عن الندوات،الذهاب لكلية الآداب فى المبنى الجديد بالدور الأخير.

ترشيحاتنا

ضياء السيد: لا توجد نصيحة يمكن أن أوجهها لصالح جمعة

أشرف رسلان: صفقة روسيا الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتمثل 50% من قوة القطارات

وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

ضبط سيارة قمامة وخلاط أسمنت محملين بـ5 أطنان بضائع غير خالصة الرسوم ببورسعيد

الرئيس السيسي يصل القاهرة عائدا من روسيا بعد زيارة 3 أيام

رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مهددة بالتوقف.. لهذا السبب

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

شاهد .. هنا ورشا يستقبلان حلا شيحة فى مطار القاهرة

الحياة تبدأ بعد الـ70..عروس عمرها 100عام تتزوج عريسا يصغرها بـ 30 سنة.. صور

المحترف المصري احمد ناصر لـ صدي البلد: ميدو سبب رحيلى عن الزمالك.. ومحمد صلاح يساعدني فى هولندا

شاهد.. السيسي وبوتين فى جولة بأحدث سيارة روسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟