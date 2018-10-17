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فن

خلافات باستشارية مهرجان القاهرة السينمائي على خلفية تكريم كلود ليلوش

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
محمد نبيل
أكد مصدر داخل مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن ثمة خلافات حدثت خلال الساعات الماضية على خلفية حضور المخرج الفرنسي كلود ليلوش لاستلام تكريم عن مجمل أعماله خلال دورة المهرجان الأربعين خلال الشهر المقبل.

وتباينت الآراء والتى جاء أغلبها مؤيد لتكريم المخرج الفرنسي الكبير، فقررت اللجوء إلى بيان صحفى يمتص غضب وسائل الإعلام وعدد من الفنانين والمثقفين الذين أكدوا تورط كلود فى مساندة دولة إسرائيل باعتراف الفرنسيين أنفسهم.

وجاء بيان المهرجان: اطلعت اللجنة على كل ما نُشر خلال الأيام الماضية من تصريحات أدلى بها ليلوش مطبوعات اسرائيلية خلال تلقيه دكتوراه فخرية من قبل إحدى الجامعات، تمت ترجمتها لعدة لغات، ووجدت اللجنة أن كلها تأتي في نطاق المجاملات المعتادة من الفنانين عند زيارة أي دولة.

ونظرًا لأن أعضاء اللجنة الاستشارية كأفراد، ومهرجان القاهرة كمؤسسة ثقافية وقفت طوال تاريخها مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فإن اللجنة تدعو الجميع لتزويدها بأي وثيقة تتضمن موقفًا سياسيًا معلنًا لكلود ليلوش ضد القضية الفلسطينية أوحقوق الشعب العربي، سواء كانت تصريحًا سياسيًا، بيانًا قام بالتوقيع عليه، أو أي شكل آخر للتضامن السياسي مع الموقف الإسرائيلي. وعلى من يملك أي مادة تثبت هذا إرسالها للجنة على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] خلال أربعة أيام تبدأ مساء الأربعاء 17 أكتوبر وحتى مساء الأحد 21 أكتوبر لتقوم اللجنة بدراسة المواد في اجتماع عاجل آخر واتخاذ قرار بشأن التكريم.

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