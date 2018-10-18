مهندسي البترول العالمية SPE تعتمد عضوية طلاب المستقبل ..صور

اعتمدت جمعية مهندسي البترول المعروفة دوليا بـ Engineers Petroleum of Society عضويات طلاب قسم هندسة البترول بجامعة المستقبل برئاسة الدكتور الدكتور عبادة سرحان.
تتيح SPE ومقرها مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية الفرص لاعضائها للمشاركة في مناقشات ومناسبات متخصصة في هذا القطاع ومعرفة المزيد عن صناعة البترول مع تطوير برامج محددة توافق احتياجات الأعضاء.
كما أن جمعية مهندسى البترول العالمية Society of Petroleum Engineers، تعلن كل عام عن فتح باب الترشح لجائزة أفضل مهندس بترول في العالم وتعتبر أهم مسابقة في هذا المجال على المستوى الدولي، وهى مهتمة بالأبحاث والخدمات المجتمعية والتعليمية لشركات البترول على مستوى العالم.