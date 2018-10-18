مهندسي البترول العالمية SPE تعتمد عضوية طلاب المستقبل ..صور

اعتمدت جمعية مهندسي البترول المعروفة دوليا بـ Engineers Petroleum of Society عضويات طلاب قسم هندسة البترول بجامعة المستقبل برئاسة الدكتور الدكتور عبادة سرحان.





تتيح SPE ومقرها مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية الفرص لاعضائها للمشاركة في مناقشات ومناسبات متخصصة في هذا القطاع ومعرفة المزيد عن صناعة البترول مع تطوير برامج محددة توافق احتياجات الأعضاء.



