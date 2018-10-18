زراعة القاهرة: جار اختيار أفضل الطلاب للمشاركة بمهرجان سباق المعلومات

أكد الدكتور وليد صالح، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية تستعد للمشاركة في "مهرجان سباق المعلومات" الذى تنظمه جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وأوضح "صالح"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن كلية الزراعة تجرى حاليًا بالكلية دوري داخلي، على أن تنتهي من تصفياته يوم الخميس القادم لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل الكلية بمهرجان الجامعة.





ومن المقرر أن يقام المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجارى فى تمام التاسعة صباحا.



