ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

زراعة القاهرة: جار اختيار أفضل الطلاب للمشاركة بمهرجان سباق المعلومات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:47 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور وليد صالح، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية تستعد للمشاركة في "مهرجان سباق المعلومات" الذى تنظمه جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأوضح "صالح"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن كلية الزراعة تجرى حاليًا بالكلية دوري داخلي، على أن تنتهي من تصفياته يوم الخميس القادم لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل الكلية بمهرجان الجامعة.

ومن المقرر أن يقام المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجارى فى تمام التاسعة صباحا. 

يذكر أن جامعة القاهرة تنظم مهرجان سباق المعلومات بين منتخبات كليات الجامعة على أن يمثل كل كلية 5 طلاب.

ترشيحاتنا

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

وفاة لص أثناء سرقة كوافير بالمعادى.. ورد فعل غريب من صاحبة المحل.. فيديو

موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

موسكو تحطم رقما قياسيا في درجة الحرارة خلال زيارة السيسى

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

وصفة سحرية للتخلص من تساقط الشعر

المحترف المصري احمد ناصر لـ صدي البلد: ميدو سبب رحيلى عن الزمالك.. ومحمد صلاح يساعدني فى هولندا

حادث تصادم مروع لسيارة هيلاري كلينتون فى جيرسى سيتى

ضياء السيد: لا توجد نصيحة يمكن أن أوجهها لصالح جمعة

هيفاء وهبي تهدد متابعيها على انستجرام .. تعرف على السبب

قيادي بمستقبل وطن يقترح جعل عضويات مراكز الشباب عائلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

علي حفني: الرئيس السيسي له الفضل في تطور علاقات مصر الخارجية
فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟