ناريمان خالد: مصر ولبنان تشاركان فى مسابقة ملكة جمال الكون

قالت ناريمان خالد ملكة جمال مصر إن مسابقة ملكة جمال مصر للكون موجودة فى مصر من عام 87، وأول من قامت بها هدى عبود، وهى مسابقة من أكبر المسابقات العالمية لملكات الجمال.



وأضافت ملكة جمال مصر للكون، خلال ندوة صدي البلد، إنه يوجد بها أكثر من دولة، وكل فتاة تقوم بتمثيل دولتها، لافتة إلى أن مصر ولبنان الدولتان العربيتان فى المسابقة التى من المفترض ان تقام بصورة عالمية فى نوفمبر المقبل.



وأوضحت ناريمان خالد أنها تعمل فى تلك الفترة على تجهيز نفسها لتلك المسابقة نظرا لأهميتها خاصة أنها كانت قد توقفت تلك المسابقة لفترة وعادت العام الماضي مع فرح صدقي.