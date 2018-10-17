ملكة جمال مصر للكون تحكي عن موقف محرج تعرضت له.. فيديو

قالت ناريمان خالد، ملكة جمال مصر للكون، إن المسابقة التي فازت فيها باللقب، كان لا يوجد بها الكثير من التعقيدات، بخلاف بعض المسابقات الأخرى من هذا النوع، والتي لم يطلب منظموها وزنا أو طولا معينا.



وأضافت ملكة جمال مصر للكون، لـصدى البلد"، إن المسابقة كانت مميزة للغاية، ولم تكن هناك أجواء عصيبة، بل كانت هادئة ومليئة بالحيوية، وهو ما ساعدها على الوصول إلي النهائي بشكل مريح.



وأشارت ناريمان خالد إلى أنها تعرضت لموقف واحد محرج على المسرح، وهو انزلاقها؛ بسبب طول الكعب، والذي تخطى الـ 15 سم.