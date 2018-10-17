أحمد كمالي: الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة ضرورة

أكد الدكتور أحمد كمالي، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، وهو توجه الحكومة، لافتا إلى أن عدم الاهتمام بالصناعة في الفترات السابقة؛ كان سببا لعدم انعكاس انخفاض قيمة الجنيه على الصادرات، إلا بصورة محدودة، حيث ارتفعت بنحو 17% فقط.



وقال كمالي، خلال كلمته أثناء إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي، إن هناك تعاونا بين الوزارة ومركز التنافسية؛ لإعداد مقياس التنافسية على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن هذا المؤشر ستكون له أبعاد جيدة؛ لأن هناك اهتماما بالفجوات التنموية على مستوى الدولة.



ولفت مستشار وزيرة التخطيط، إلى أن هذا المؤشر سيمكننا من تحقيق التنمية المستدامة؛ لأن التنمية يجب أن تحدث في جميع المحافظات.