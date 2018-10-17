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مرأة

ملكة جمال مصر للكون توضح المشروع الخاص بها بعد حصولها على اللقب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
علا أحمد - تصوير أحمد بيسو وعلى الخشاب
قالت ناريمان خالد ملكة مصر للكون إن المشروع الذى ترغب في العمل عليه بعد حصولها على اللقب،عمالة الأطفال، لافتة إلى أن هناك الكثير من الأطفال يعملون حاليا وهو أمر غير مُرضٍ.

وأضافت ملكة جمال مصر للكون، إن معظم الأهالى لا يفكرون فيما يتعرض له أطفالهم من أذي جسدى ونفسى فى الشارع، لافتة إلى أنها ترغب فى إصلاح الأمر من الأساس في معالجة المشكلة من بدايتها أفضل من السؤال عن سببها.

وتابعت ناريمان خالد، إنها ترغب فى الحديث مع اهالى الأطفال العاملين في سن غير قانونية وذلك لإيضاح الأمور لهم، قائلة:" الأهالى لازم تقتنع بالأمر للقضاء على عمالة الأطفال".

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