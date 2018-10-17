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محافظات

الوادى الجديد تتسلم شعلة الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:40 م
الوادى الجديد
الوادى الجديد
منصور ابو العلمين
تسلم اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء شعلة الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، حيث وصلت بعثة الاتحاد برئاسة الدكتور أشرف محمود، رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية إلى المحافظة برفقة عدد كبير من شباب المحافظات والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى للمشاركة فى فعاليات الاحتفال بعيد المحافظة القومى رقم 59.

وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة أن بعثة الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية سوف تقيم لمدة 5 أيام وذلك للمشاركة فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وكذلك مشاركة أنشطة الاتحاد بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ماراثون لحمل الشعلة من أمام الممشى السياحى وحتى استقرارها داخل ديوان عام المحافظة ليتسلم السكرتير العام شعلة الاتحاد.

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