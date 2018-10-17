شاهد .. هنا ورشا يستقبلان حلا شيحة فى مطار القاهرة

نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانتين هنا وحلا مقطع فيديو فى مطار القاهرة تستقبل حلا عند عودتها من كندا وكان بصحبتها هنا ووالدهم أحمد شيحة.



وعلقت رشا شيحة على الفيديو : "لما نتجمع أخيرا" ولقى الفيديو عديدا من التعليقات الايجابية منها "ربنا يخليكوا لبعض".



يذكر ان الفنانة حلا شيحة اعلنت منذ ايام عن عودتها الى التمثيل مرة اخرى وذلك بعد فترة اعتزال استمرت 13 عاما تقريبا.





