هالة السعيد: اعتماد برامج تدريبية تخاطب احتياجات العاملين بالدولة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم وضع واعتماد وتنفيذ مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تخاطب الاحتياجات الفعلية للعاملين من الجنسين.
وأضافت "السعيد"، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين الجهاز الإداري من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الممارسات التي تضطلع بأدائها إدارات الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة مع الأخذ فى الاعتبار الخبرات الثرية المتوفرة بالفعل في العاملين به.
وكان المعهد القومي للإدارة قد اختتم البرنامج التدريبي المنعقد حول إدارة الموارد البشرية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واستمر البرنامج التدريبي على مدار أربعة حيث تم توجيه الحلقة الأولي من ذلك البرنامج للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتتابع سلسلة حلقات البرنامج بعدها شاملة كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.