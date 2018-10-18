هالة السعيد: اعتماد برامج تدريبية تخاطب احتياجات العاملين بالدولة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم وضع واعتماد وتنفيذ مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تخاطب الاحتياجات الفعلية للعاملين من الجنسين.





وأضافت "السعيد"، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين الجهاز الإداري من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الممارسات التي تضطلع بأدائها إدارات الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة مع الأخذ فى الاعتبار الخبرات الثرية المتوفرة بالفعل في العاملين به.



