ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

هالة السعيد: اعتماد برامج تدريبية تخاطب احتياجات العاملين بالدولة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
آية الجارحي
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم وضع واعتماد وتنفيذ مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تخاطب الاحتياجات الفعلية للعاملين من الجنسين.

وأضافت "السعيد"، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين الجهاز الإداري من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع الممارسات التي تضطلع بأدائها إدارات الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة مع الأخذ فى الاعتبار الخبرات الثرية المتوفرة بالفعل في العاملين به.

وكان المعهد القومي للإدارة قد اختتم البرنامج التدريبي المنعقد حول إدارة الموارد البشرية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واستمر البرنامج التدريبي على مدار أربعة حيث تم توجيه الحلقة الأولي من ذلك البرنامج للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتتابع سلسلة حلقات البرنامج بعدها شاملة كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ترشيحاتنا

قطع المياه 12 ساعة عن 18 منطقة بشبرا الخيمة الجمعة

مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

موسكو تحطم رقما قياسيا في درجة الحرارة خلال زيارة السيسى

رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مهددة بالتوقف.. لهذا السبب

مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

أشرف رسلان: صفقة روسيا الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وتمثل 50% من قوة القطارات

الجارديان تكشف حقيقة صفقة بيع مانشستر يونايتد للسعودية

فساتين زفاف رائعة للمصممة ريم عكرا ..صور

رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو

37 عاما من الجهل ..أتراك يصلون عكس اتجاه القبلة

شاهد.. رقص طلبة جامعيين على أغانٍ شعبية بحقوق عين شمس

أرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة أشهر عميل مخابراتي :عشت معه 19 سنة ولم أعرف حقيقته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

فاروق الفيشاوي: كنت منتظر التكريم بمهرجان الإسكندرية
سامي عبد العزيز: السياحة تغذي أكثر من 22 صناعة ..فيديو
هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو
متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟