حسين منصور يعلن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلن المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ترشحه لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر.





وأكد "منصور"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب ترشحه هو رغبته فى التعبير عن أهداف الوفد، خاصة وأن الحزب قادر على التواجد بشكل أقوى فى الشارع، وأن يعبر عن المواطنين وعن تراث وطنى صنعه الوفد، حيث إنه يعتبر لسان حال المصريين فى دولة مدنية يحكمها القانون والحقوق والواجبات والمواطنة.





ووعد نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الوفديين، أن يبذل أعضاء الهيئة العليا بعد انتخابهم أقصى مايستطيعون ، حتى يكون الوفد معبر عن مبادئه وقادر على القيام بالدور المنوط به.





وكان قد أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب السبت 20 أكتوبر وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة والموافق 9 نوفمبر المقبل.





وكان قد أعلن الحزب فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل 2019.