المؤتمر العالمي للفتوى.. مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية: التسويق الشبكي والفوركس ظاهرتان اختلف العلماء بشأن حكمهما.. ونصر فريد واصل يوضح حكم الشرع في الصكوك والأوراق المالية المتداولة بالبورصة

الدار تصدر أول مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم
الجفري:
الجفري:
آلية مهمة لمحاربة الأفكار المتطرفة.. وتخلق مقاييس لحالة الفتوى على نحو دقيق مبني على أسس علمية
أبو هشيمة:
أبو هشيمة:
الفتوى باتت اليوم من أهم آليات الخطاب الديني وضبط المجتمعات
واصل المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، فعالياته، لليوم الثاني على التوالي، بمجموعة من الورش والجلسات الهامة، شارك بها عدد من علماء ومفتيُّو العالم الإسلامي.
وبدأ الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الديار المصرية الأسبق، كلمته فى الجلسة الخامسة لمؤتمر الإفتاء العالمي، بتعريف المال في اللغة العربية وفي الشرع، والمال النقدي وغير النقدي.
وقال واصل إن "المال مع الإنسان كالروح مع الجسد، ولا غنى لأحدهما عن الآخر في شريعة الإسلام، فهما صنوان ووجهان لعملة واحدة، ولا غنى في قبول هذه العملة بين الناس والاعتداد بها في معاملاتهم المدنية والتجارية عن بعضهما البعض".
وأردف أن "تقسيمات وأنواع المال عند فقهاء الإسلام متعددة، فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم، وينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول".
ولفت الدكتور واصل إلى أثر هذا التقسيم عند الفقهاء، والذي يظهر في بيان أحكام، منها حق الشفعة التي تثبت للشريك مع شريكه أو الجار مع جاره، فهي لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقارًا أما المنقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعًا للعقار كما هو الحال في المباني التي فوق الأرض وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أما مذهب الإمام مالك؛ فالشفعة تثبت للعقار وملحقاته ولو بعد انفصالها عنه.
وأشار إلى أن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها, وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حرامًا وغير مشروع أو كونه حلالًا ومشروعًا ومحققًا لمصالح العباد الشرعية.
وأوضح أن الأسواق المالية التى يدار الإقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع والخدمات وسوق المال والنقد وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية.
واستعرض واصل أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق وهى: "الأسهم والسندات, والصكوك, وأذون الخزانة, وشهادات الإيداع البنكية, والمصرفية القابلة للتداول, والقبول المصرفي"، وكذلك حكم التعامل في الصكوك والأوراق المالية العصرية في إطار الأحكام الشرعية والفتاوي العصرية، مع بيان مجموعة من الفتاوي الشرعية لدار الإفتاء المصرية في التعامل بالصكوك والأوراق المالية.
وضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أقيمت، ورشة عمل بعنوان: "نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم"، وهو أول مؤشر من نوعه يقيس حالة الفتاوى بكافة أرجاء العالم وفق أحدث آليات التحليل الاستراتيجي والإحصائي.
ترأس الورشة، الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي الحبيب علي الجفري، وبأمانة سر طارق أبو هشيمة رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية.
وتناولت الورشة عدة محاور؛ الأول يتضمن التقديم المفاهيمي للمؤشر العالمي للفتوى وآليات الرصد والتحليل، والمحور الثاني يعنى بضرورة وجود مثل تلك المؤشرات التحليلية الاستراتيجية في الجانب الديني بشكل عام والإفتائي بشكل خاص؛ نظرًا لأهميتها في علاج كافة الظواهر الدينية، أما المحور الثالث والأخير فيناقش المأمول من المؤشر العالمي للفتوى.
وقال الحبيب علي الجفري إن فكرة وجود مؤشر عالمي للإفتاء هي فكرة فريدة ليس لها سابقة من قبل في دور الفتوى في العالم، وهي محاولة لإيجاد مؤشر عالمي لتكون هناك مقاييس لحالة الفتوى على نحو دقيق مبني على أسس علمية.
وتمنى الحبيب الجفري أن يتحول هذا المؤشر إلى عمل عالمي يتم من خلاله التنسيق بين دور الإفتاء في العالم أجمع.
من جانبه قال طارق أبو هشيمة إن الفتوى باتت اليوم من أهم آليات الخطاب الديني، وهي ضابطة للمجتمعات من كافة الاتجاهات، مؤكدًا أنه لن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو منه أفقه، وربَّ مبلَّغ أوعى من سامع.
وأكد أبو هشيمة أن "المؤشر العالمي للفتوى" أظهر أن نسبة الفتاوى المنضبطة في العالم خلال عام كانت 87%، ونسبة الفتاوى غير المنضبطة 13% (سواء كانت متساهلة أو متشددة)، مضيفًا أنه رغم أن الفتاوى غير المنضبطة تُمثل نسبة ضئيلة، غير أنها تشكل خطرًا من ناحيتين: الأولى أنها تعد سببًا وذريعة لخطابات الجماعات المتطرفة، والثانية أنها تُمثّل رافدًا من روافد الإلحاد وتفتح بابًا له في عقول الشباب.
ولفت رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية إلى أن المؤشر العالمي للفتوى يعد بمثابة الآلية لإعادة نسبة تلك الفتاوى غير المنضبطة إلى سياقها المنضبط وطريقها المستقيم، حتى لا تصدر خطابًا إفتائيًّا متشددًا أو منحلًا بعيدًا عن الحضارة الإسلامية السمحة.
وتابع أبو هشيمة، بقوله: "إن المؤشر العالمي للفتوى هو القادر على إعادة الانضباط للحقل الإفتائي عامة؛ وذلك بفضل ما اعتمد عليه من آليات تحليل استراتيجية حديثة وأدوات التنبؤ المستقبلي وتقويم الحالة الإفتائية من جوانبها المختلفة، كما أنه يقدم نتائج وتوصيات شديدة الدقة والأهمية لكافة العاملين بالمجال الديني والدعوي بشكل عام والإفتائي على وجه الخصوص.
وقال الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري، مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية، إن الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه, وعن الغرر وخداع الناس, وأخبر أن من غش المسلمين؛ فليس منهم, فالمعاملات التي تحمل في طياتها نوعًا من الغرر أو الغش أو الخداع للمساهمين والمشاركين يُدخلها في هذا الباب المنهي عنه، وقد اتسمت الشريعة بنصاعة تعاملاتها وتمييزها بشروط واضحة مثل تجارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة, التي اشترط فيها الحضور للمتعاقدين بالمجلس ولو حكمًا, والقبض الفوري ونقل الملكية المالية بعد كل صفقة دون أي تأخير أو تأجيل يدخلها في باب المخالفات الشرعية.
ولفت الدكتور البكري النظر إلى أنه قد انتشر في السنوات القليلة الماضية ظاهرتان اقتصاديتان اختلف أهل العلم في حكمهما، وهما التسويق الشبكي, والفوركس والموضوعان منفصلان في الكيفية والإجراء.
واصل المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، فعالياته، لليوم الثاني على التوالي، بمجموعة من الورش والجلسات الهامة، شارك بها عدد من علماء ومفتيُّو العالم الإسلامي.
وبدأ الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الديار المصرية الأسبق، كلمته فى الجلسة الخامسة لمؤتمر الإفتاء العالمي، بتعريف المال في اللغة العربية وفي الشرع، والمال النقدي وغير النقدي.
وقال واصل إن "المال مع الإنسان كالروح مع الجسد، ولا غنى لأحدهما عن الآخر في شريعة الإسلام، فهما صنوان ووجهان لعملة واحدة، ولا غنى في قبول هذه العملة بين الناس والاعتداد بها في معاملاتهم المدنية والتجارية عن بعضهما البعض".
وأردف أن "تقسيمات وأنواع المال عند فقهاء الإسلام متعددة، فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم، وينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول".
ولفت الدكتور واصل إلى أثر هذا التقسيم عند الفقهاء، والذي يظهر في بيان أحكام، منها حق الشفعة التي تثبت للشريك مع شريكه أو الجار مع جاره، فهي لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقارًا أما المنقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعًا للعقار كما هو الحال في المباني التي فوق الأرض وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أما مذهب الإمام مالك؛ فالشفعة تثبت للعقار وملحقاته ولو بعد انفصالها عنه.
وأشار إلى أن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها, وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حرامًا وغير مشروع أو كونه حلالًا ومشروعًا ومحققًا لمصالح العباد الشرعية.
وأوضح أن الأسواق المالية التى يدار الإقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع والخدمات وسوق المال والنقد وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية.
واستعرض واصل أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق وهى: "الأسهم والسندات, والصكوك, وأذون الخزانة, وشهادات الإيداع البنكية, والمصرفية القابلة للتداول, والقبول المصرفي"، وكذلك حكم التعامل في الصكوك والأوراق المالية العصرية في إطار الأحكام الشرعية والفتاوي العصرية، مع بيان مجموعة من الفتاوي الشرعية لدار الإفتاء المصرية في التعامل بالصكوك والأوراق المالية.
وضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أقيمت، ورشة عمل بعنوان: "نحو مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم"، وهو أول مؤشر من نوعه يقيس حالة الفتاوى بكافة أرجاء العالم وفق أحدث آليات التحليل الاستراتيجي والإحصائي.
ترأس الورشة، الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي الحبيب علي الجفري، وبأمانة سر طارق أبو هشيمة رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية.
وتناولت الورشة عدة محاور؛ الأول يتضمن التقديم المفاهيمي للمؤشر العالمي للفتوى وآليات الرصد والتحليل، والمحور الثاني يعنى بضرورة وجود مثل تلك المؤشرات التحليلية الاستراتيجية في الجانب الديني بشكل عام والإفتائي بشكل خاص؛ نظرًا لأهميتها في علاج كافة الظواهر الدينية، أما المحور الثالث والأخير فيناقش المأمول من المؤشر العالمي للفتوى.
وقال الحبيب علي الجفري إن فكرة وجود مؤشر عالمي للإفتاء هي فكرة فريدة ليس لها سابقة من قبل في دور الفتوى في العالم، وهي محاولة لإيجاد مؤشر عالمي لتكون هناك مقاييس لحالة الفتوى على نحو دقيق مبني على أسس علمية.
وتمنى الحبيب الجفري أن يتحول هذا المؤشر إلى عمل عالمي يتم من خلاله التنسيق بين دور الإفتاء في العالم أجمع.
من جانبه قال طارق أبو هشيمة إن الفتوى باتت اليوم من أهم آليات الخطاب الديني، وهي ضابطة للمجتمعات من كافة الاتجاهات، مؤكدًا أنه لن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو منه أفقه، وربَّ مبلَّغ أوعى من سامع.
وأكد أبو هشيمة أن "المؤشر العالمي للفتوى" أظهر أن نسبة الفتاوى المنضبطة في العالم خلال عام كانت 87%، ونسبة الفتاوى غير المنضبطة 13% (سواء كانت متساهلة أو متشددة)، مضيفًا أنه رغم أن الفتاوى غير المنضبطة تُمثل نسبة ضئيلة، غير أنها تشكل خطرًا من ناحيتين: الأولى أنها تعد سببًا وذريعة لخطابات الجماعات المتطرفة، والثانية أنها تُمثّل رافدًا من روافد الإلحاد وتفتح بابًا له في عقول الشباب.
ولفت رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية إلى أن المؤشر العالمي للفتوى يعد بمثابة الآلية لإعادة نسبة تلك الفتاوى غير المنضبطة إلى سياقها المنضبط وطريقها المستقيم، حتى لا تصدر خطابًا إفتائيًّا متشددًا أو منحلًا بعيدًا عن الحضارة الإسلامية السمحة.
وتابع أبو هشيمة، بقوله: "إن المؤشر العالمي للفتوى هو القادر على إعادة الانضباط للحقل الإفتائي عامة؛ وذلك بفضل ما اعتمد عليه من آليات تحليل استراتيجية حديثة وأدوات التنبؤ المستقبلي وتقويم الحالة الإفتائية من جوانبها المختلفة، كما أنه يقدم نتائج وتوصيات شديدة الدقة والأهمية لكافة العاملين بالمجال الديني والدعوي بشكل عام والإفتائي على وجه الخصوص.
وقال الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري، مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية، إن الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه, وعن الغرر وخداع الناس, وأخبر أن من غش المسلمين؛ فليس منهم, فالمعاملات التي تحمل في طياتها نوعًا من الغرر أو الغش أو الخداع للمساهمين والمشاركين يُدخلها في هذا الباب المنهي عنه، وقد اتسمت الشريعة بنصاعة تعاملاتها وتمييزها بشروط واضحة مثل تجارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة, التي اشترط فيها الحضور للمتعاقدين بالمجلس ولو حكمًا, والقبض الفوري ونقل الملكية المالية بعد كل صفقة دون أي تأخير أو تأجيل يدخلها في باب المخالفات الشرعية.
ولفت الدكتور البكري النظر إلى أنه قد انتشر في السنوات القليلة الماضية ظاهرتان اقتصاديتان اختلف أهل العلم في حكمهما، وهما التسويق الشبكي, والفوركس والموضوعان منفصلان في الكيفية والإجراء.