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وفاة لص أثناء سرقة كوافير بالمعادى.. ورد فعل غريب من صاحبة المحل.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:21 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
عرض برنامج " آخر النهار" ، المذاع عبر فضائية " النهار" ، فيديو أثناء قيام لص بسرقة أحد محلات الكوافير بالمعادي.

وظهر في الفيديو اللص أثناء سرقة المحل وقبل الخروج بالمسروقات لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة داخل المحل، وحين استيقظ العاملون وحضروا للمحل فى اليوم التالى عبروا عن اندهاشهم مما حدث.

وفي لفتة انسانية أكدت أمل الشرقاوي مديرة الكوافير ، الذي تعرض للسرقة أمام النيابة بعد رؤية حسرة وانكسار زوجة اللص على فراقه بهذه الوضعية المخجلة انها قامت بإعطائها مبلغا ماليا كبيرا، وتكفلت بمصاريف الجنازة كاملة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ شهري لها كمساعدة.

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