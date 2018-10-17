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دبلوماسي سابق عن اتفاقية الشراكة الشاملة: روسيا تراهن على دور مصر مستقبلا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
توك شو
قال السفير حسين هريدي، مُساعد وزير الخارجية المِصري الأسبق، إنَّ ما تمَّ التوقيع عليه اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يَحمل عنوان اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، كما أنّهُ يَأخذ العَلاقات المِصرية- الروسية إلى آفاق «رَحبة» للغاية.

وأضاف «هريدي»، خلال لقائهِ ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة،: «أعتقد أنَّ مِصر من الدول القلائل التي تمَّ التوقيع مَعها على مثل هذا الاتفاق، وهذا يدل على أن موسكو القيادة الروسية تُراهن على قُوة ودور مِصر في الحاضر والمُستقبل، كما أنَّ هناك أرضية من المَصالح المُشتركة عَريضة وواسعة لا تَتعلق فقط بالعَلاقات الثُنائية وإنما بِإقليم الشرق الأوسط وبِأفريقيا وبالعالم والنظام الدولي والتطورات الدولية». 

وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو والقاهرة، وأكد الرئيسان على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين القاهرة موسكو، فضلا عن بحث عودة السياحة الروسية. 

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