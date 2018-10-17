دبلوماسي سابق عن اتفاقية الشراكة الشاملة: روسيا تراهن على دور مصر مستقبلا

قال السفير حسين هريدي، مُساعد وزير الخارجية المِصري الأسبق، إنَّ ما تمَّ التوقيع عليه اليوم، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يَحمل عنوان اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، كما أنّهُ يَأخذ العَلاقات المِصرية- الروسية إلى آفاق «رَحبة» للغاية.





وأضاف «هريدي»، خلال لقائهِ ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة،: «أعتقد أنَّ مِصر من الدول القلائل التي تمَّ التوقيع مَعها على مثل هذا الاتفاق، وهذا يدل على أن موسكو القيادة الروسية تُراهن على قُوة ودور مِصر في الحاضر والمُستقبل، كما أنَّ هناك أرضية من المَصالح المُشتركة عَريضة وواسعة لا تَتعلق فقط بالعَلاقات الثُنائية وإنما بِإقليم الشرق الأوسط وبِأفريقيا وبالعالم والنظام الدولي والتطورات الدولية».



