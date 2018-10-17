أحمد موسى: قناة الجزيرة مزمار الشيطان

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة كارتريتيه خلال برنامج «علي مسئوليتي» على قناة صدى البلد، وبها عدد من القنوات والوكالات الأجنبية التي تقوم باختلاق الأكاذيب وتغيب عنهم المصداقية في كل أخبارهم التي تنشر عن مصر والسعودية والإمارات.



ووصف الإعلامي أحمد موسى تلك الوكالات بأنها مزمار الشيطان، وهي الجزيرة القطرية المملوكة لتميم بن حمد، ثم الـ سي أن أن ، والأناضول التركية، والـ نيويورك تايمز التي يدخل ضمن استثماراتها الأموال القطرية ثم واشنطن بوست التي تمتلك قطر 45% من أسهمها وفي النهاية جاءت وكالة رويترز تحت أقدام كل القنوات الوكالات الأجنبية السابقة.

