مسئول روسي يطالب بعودة الرحلات السياحية إلى المنتجعات المصرية سريعا

طالب دميترى جورين، مستشار النقل لرئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية، بضرورة عودة رحلات الطيران بشكل كامل إلى المنتجعات المصرية قبل بداية موسم الشتاء، مؤكدا أن المنتجعات المصرية توفر للسائح الروسى كل سبل الراحة من منطقة سياحية رائعة، و السعر المناسب، لذلك لا يوجد أى بلد سياحية أخرى تقارن بمصر.



وقال في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية: "لن يكون هناك أى عوائق فنية أمام عودة تدفق السياح إلى مصر بشكل سريع، حيث أن شركات الطيران لديها ما يكفي من الطائرات ويمكنها استئناف الرحلات الطيران المباشر إلى منتجعات مصر في غضون أسبوعين"، مضيفا أن: "لدى منظمي الرحلات عقود قائمة مع الفنادق المصرية ومنظمي الرحلات السياحية".



وشدد على أن كلا من السياح ومنظمي الرحلات يودون استئناف رحلات الطيران المباشر إلى منتجعات مصر.