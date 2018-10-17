اللواء محمد الشهاوي: المفاعل النووى بالضبعة سيكون من الجيل الرابع

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن مفاعل الضبعة النووى سيكون من الجيل الرابع، موضحا أن كلمة الجيل الرابع تطلق على بعض الاشياء مثل طائرات الرافال اى التى تعمل خارج المجال الحيوي .



وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الشركة التى تنشئ المفاعل فى مصر تقوم بإنشاء 96 مفاعلا فى 16 دولة.



واشار إلى أن عمل الشركة فى الـ 16 دولة يؤكد الأمان، وأوضح أن اسرائيل الان قلبها يرتعش بعد قرار روسيا بتسليح سوريا بـ بمنظومات اس 300.

