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فيديوجراف: قصة أهم اكتشاف أثري في القرن بالبحر المتوسط

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:30 م
قصة أهم اكتشاف آثري
قصة أهم اكتشاف آثري في القرن
إمام رمضان
تمكن مجموعة من العلماء اليونانيين من اكتشاف حُطام ٥٨ سفينة في منطقة بحر إيجة اليوناني٬ حيث تأكد أن الحطام يُعد أهم اكتشاف آثري في القرن٬ حيث جمع العلماء ٣٠٠ قطعة آثرية من حطام السفن.

وجد العلماء بعض الحطام في حالة جيدة والبعض الآخر يحتاج إلي ترميم٬ فيما اعتبر هذا أكبر كم حطام يُكتشف في البحر المتوسط٬ حيث ضم سفنًا من اليونان القديمة وحتي القرن العشرين.

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