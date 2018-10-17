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فن

ولاد البلد ينهي جولته بالوادي الجديد.. ويتجه إلى بورسعيد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
محمد نبيل
قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث أنه وفي إطار مبادرة مسرح المواجهة و التجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يستكمل عرض ولاد البلد جولاته في المحافظات، حيث أنهي العرض مساء أمس ليالي عرضه بمحافظة الوادي الجديد، ليتجه بعدها الى محافظة " بورسعيد" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد يوميا في تمام الثامنة و النصف مساء ابتداء من غد الخميس الموافق ١٨ أكتوبر وحتى ٢٧ من أكتوبر الجاري، و هي المرة الثانية التي يعرض بها عرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظة بورسعيد خلال العام الجاري، حيث تم تقديم عرض أمر تكليف بالمحافظة سبتمبر الماضي.

يقول الفنان محمد الشرقاوي مخرج العرض ان جولة العرض بمحافظة الوادي الجديد تضمنت العديد من مراكز المحافظة و قراها منها الخارجة ، الداخلة، باريس، بلاط، الفرافرة، و جامعة الوادي الجديد، بالاضافة الى معسكر الأمن المركزي بالمحافظة، و هي مناطق لما تصلها عروض مسرحية من قبل، و هذا ما جعل الإقبال على العرض كبيرا من سكان القرى، و هذا ما نتوقع حدوثه أيضا مع جمهور محافظة بورسعيد.

جدير بالذكر أن هذه الجولة هي الجولة الرابعة للعرض التي تتضمن محافظات الوجه القبلي، العرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

"ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي .

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