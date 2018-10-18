عودة صراع الكراسي داخل بيت الأمة.. فتح باب الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد السبت.. مصادر: أغلب الأعضاء الحاليين مرشحون.. وجبهة البدوى تسعى للسيطرة على المقاعد بقائمة تضم 35 مرشحا

فؤاد بدراوي يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

عصام الصباحى يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للوفد

عصام شيحة يكشف عن موقفه من الترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد

النائب محمد عبده يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

اللواء أحمد الفولى يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للوفد

شريف حمودة يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

ياسر قورة يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

اللواء محمد إبراهيم يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

حسين منصور يعلن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

قيادى وفدى يعد قائمة تضم 35 مرشحا في انتخابات الهيئة العليا للحزب

يستعد بيت الأمة خلال شهر نوفمبر المقبل لإجراء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والتى تعتبر أعلى هيئة فى الحزب طبقا للائحته الداخلية، وصاحبة الكلمة العليا داخل الحزب فى اتخاذ أى قرارات داخلية، ويبلغ عدد مقاعد هذه الهيئة العليا 50 مقعدا يضاف لها رئيس الحزب لتصبح 51 مقعدا، ويقوم بعد ذلك أعضاء الهيئة العليا الـ51 المنتخبين باختيار أعضاء المكتب التنفيذى والذين يضمون سكرتير عام الحزب و6 سكرتارية مساعدين و5 نواب لرئيس الحزب وأمين صندوق للحزب وأمين صندوق مساعد.وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، قرر فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب السبت 20 أكتوبر، وذلك لمدة 6 أيام على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة والموافق 9 نوفمبر المقبل.وكان الحزب أعلن فى وقت سابق عن تقديم موعد انتخابات الهيئة العليا للحزب لتجرى فى نوفمبر 2018 بدلا من أبريل.وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن أغلب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد الحاليين سيترشحون فى انتخابات الهئية العليا لحزب الوفد والمقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر.وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أبرز الأسماء التى أعلنت ترشحها رسميا حتى الآن هم محمد الشريف وأحمد شريف بالإسكندرية، ويشغل سكرتير الهيئة الوفدية آخر دورتين، وحسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، وطارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوى والدكتور هانى سرى الدين، سكرتير عام حزب الوفد، وعصام الصباحى ومحمد البدرى، سكرتير عام الوفد فى أسوان، ومحمد الميرغنى، عضو الهيئة العليا بمحافظة أسوان ونائب سابق، ومحمد الفقى، سكرتير عام حزب الوفد بالقليوبية، واللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، وعبد العزيز النحاس، والدكتور النائب محمد عبده، واللواء أحمد الفولى، واللواء محمد إبراهيم وشريف حمودة وياسر قورة ورامى البنا، أحد شباب الحزب.وقالت إن هناك عددا من أعضاء الحزب ما زالوا يدرسوا قرار ترشحهم حتى الآن، وأبرزهم طارق تهامى وعصام شيحة وصابر نعمان واللواء أمين راضى، ومن المقرر أن يعلنوا عن موقفهم النهائى من الترشح خلال ساعات مع فتح باب الترشح بعد غد، السبت.كما يضم المرشحون في انتخابات الهيئة العليا قيادات تتبع جبهة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والذى قام بتعيين عدد منهم فى الهيئة العليا، وهم اللواء محمد إبراهيم والدكتور هانى سرى الدين وشريف حمودة واللواء أمين راضى، بالإضافة إلى النائبة ليلى أبو إسماعيل.وأعلن فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ترشحه رسميًا في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا بالهيئة العليا للوفد منذ عام 1984، ثم عاد مرة أخرى بعد تعيينه عضوًا بالهيئة العليا للوفد بقرار من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد؛ بعد عودته مع المفصولين إلى الحزب.وقال "بدراوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الهيئة العليا للحزب هي أعلى سلطة للحزب وتتولى شئونه وأى قرارات عامة تصدر من الهيئة العليا، وهى المكان الذى من الممكن أن نعطى فيه من جهدنا.وأكد أنه يعد الوفديين أنه سيستمر فى عطائه لحزب الوفد، وسيظل خادمًا له خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أننا علينا كوفديين أن نتكاتف ونتضامن حتى يستعيد الوفد مكانته التى كان عليها خلال السنوات الماضية، خاصة أننا مقبلون على انتخابات المحليات، وبالتالى فلابد من إعادة هيكلة الحزب من أسوان للإسكندرية.وأعلن عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب، ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه عضو هيئة عليا لحزب الوفد لمدة دورتين ويشغل منصب رئيس لجنة الوفد فى المنوفية.وأكد الصباحى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد يهدف لتمثيل محافظة المنوفية، لأنه ليس من المعقول ألا يكون هناك تواجد للمنوفية فى الهيئة العليا للوفد.وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب إنه ترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد بهدف الاستمرار مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لترتيب الوفد داخليا، مؤكدا أنه يعد الوفديين بتمثيل أكبر فى مجلس النواب المقبل، وأن يكون هناك تمثيل كبير أيضا للحزب فى المجالس المحلية.وقال عصام شيحة، القيادى الوفدى، إنه لايزال يدرس موقفه من الترشح في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، مشيرا إلى أن ترشحه يتوقف على رغبة رئيس الوفد فى التوافق العام داخل الحزب، وأن تكون هناك رغبة فى المشاركة لصناعة مستقبل الوطن.وأضاف شيحة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للوفد تحكمه المصلحة الوطنية العليا، مستلهما مبادئ وتراث الحركة الوطنية المصرية، متمنيا أن يتوافق جيل الوسط لحزب الوفد على رؤية وبرنامج يقدم من خلالها رسالة أمل للمصريين بأن الوفد قادر على القيام بدوره الحقيقى، مؤكدا أنه إذا تحققت هذه الأهداف سيترشح وإذا لم تتحقق فإنه سيساند زملاءه من الوفديين.وكشف القيادى الوفدى عن أنه بمجرد فتح باب الترشح في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، سيقوم بعقد لقاءات عامة مع الزملاء الوفديين، بهدف طرح رؤى وبرامج نتوافق عليها وليس تكتلات انتخابية ومجرد ترشح فقط، وهى ظاهرة جديدة يجب أن يتوافق عليها العديد من الأعضاء، بحيث ينفذوا هذه الرؤى والبرامج حال فوزهم فى الانتخابات.وأعلن النائب الوفدى الدكتور محمد عبده، ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، المقرر إجراؤها خلال نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن سبب ترشحه هو شعوره بأنه لايزال قادرا على العطاء داخل الحزب، حيث ولد فيه ولن يغير جلده بعد أن قضى به 40 عاما.وقال "عبده"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يعد الوفديين بعد ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للوفد أنه سيحافظ على مدرسة الوفد التى أسسها الزعيم سعد زغلول ومصطفى النحاس باشا وفؤاد باشا سراج الدين"، مؤكدا أن الوفد لا يباع ولا يشترى لأنه ضمير الأمة.وأكد النائب الوفدى أنه لا يمكن أن يقفز من حزب إلى حزب آخر مهما كانت المغريات والضغوط، مشيرا إلى أن الوفد هو بيتنا بيت الأمة والذى سأموت فيه، قائلا إن لديه حتى الآن الخطاب الذى أرسله عام 1977 من إنجلترا إلى فؤاد باشا سراج الدين للانضمام إلى الوفد.وأعلن اللواء أحمد الفولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للوفد المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل.وأكد الفولى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه أعلن الترشح بعد وجود اتصالات من جانب الوفديين من الهيئة الوفدية والهيئة العليا لإقناعه بالترشح، مشيرا إلى أن سبب ترشحه أنه وفدى قديم من عائلة وفدية، وكان يشغل منصب عضو الهيئة العليا للوفد لمدة دورتين متتاليتين، وبالتالى لا يوجد ما يمنعه من الاستمرار.وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن هناك معايير لابد من توافرها فيمن يترشح في انتخابات الهيئة العليا للوفد، وهو أن يكون لديه المقومات الوفدية ويكون ابن الوفد ووفديا أصيلا يحب الحزب ويجرى فى دمائه الوفد.وأضاف: "أعد الوفديين بالاهتمام بالشباب خلال الفترة المقبلة، وأن يكونوا محل رعاية أكثر من الآن، حيث إننا لا يجب أن نتركهم بعد ذلك".وأعلن شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والمقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل.وأكد حمودة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سبب ترشحه هو رغبته فى استكمال عمل بدأه، بالإضافة إلى حبه وتمسكه بحزب الوفد، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحقيق أداء أفضل لكى يصل الحزب إلى مكان أفضل بكثير مما هو عليه.وتابع: "نعد الوفديين بأن نكون صوتهم الحقيقى وننقل احتياجاتهم، وأن يكون هناك تمثيل جيد لهم فى المحافظات، ونسعى إلى أن يكون حزب الوفد بشكل أقوى فى الشارع خلال الفترة المقبلة".وأعلن ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للوفد المقرر إجراؤها خلال يوم 9 نوفمبر المقبل.وأرجع قورة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ترشحه إلى سعيه لاستكمال مسيرة التطوير داخل حزب الوفد، بهدف تجديد دماء الحزب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن حزب الوفد سيظل يدافع عن ثوابته ومبادئه وحقوق المواطنين، ونحن فى حاجة إلى صوت آخر يدافع عن المصريين.ووعد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الوفديين أن يعود حزب الوفد خلال الفترة المقبلة إلى مكانه الطبيعى الذى كان عليه من قبل، وأن يكون للوفد تواجدا قويا فى الشارع وانتخابات البرلمان المقبلة وانتخابات المحليات من خلال أبنائه الوفديين بشكل يرضى عنه الوفديون، لافتا إلى أنه سيعمل على تحسين الأداء السياسى للحزب خلال الفترة المقبلة.وأعلن اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد، ترشحه في انتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر المقبل.وأكد إبراهيم، فى بيان صحفى له، أنه قرر الترشح إيمانا منه بأن عضوية الهيئة العليا للوفد ليست تكريما أو تفضيلا كما يعتقد البعض ممن سلكوا كل السبل من أجل الوصول لذلك المقعد حتى لو كانت سبلا مخالفة لثوابت الوفد وقيمه وتاريخه، واختزلوا الوفد وتاريخه المجيد في مجرد حفنة من المصالح والمكاسب الشخصية.وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق: "ترشحت إيمانا مني بقدرة الوفديين أعضاء الهيئة الوفدية الكرام على الفرز ودقة وحسن الاختيار، خاصة في هذه المرحلة الفارقة التي ستحدد مستقبل حزبنا العريق، وأنهم على يقين أن عضوية الهيئة العليا هي تكليف ومسئولية جسيمة تحتاج لرجال يضعوا الوفد وتاريخه ومصلحة البلاد نصب أعينهم دون النظر لأي مصالح شخصية".وأوضح أن ترشحه في انتخابات الهيئة العليا القادمة بهدف تمثيله للوفديين تمثيلا يليق بهم ويكون صوتهم المعبر عنهم داخل أعلى مؤسسة بالحزب مأمورا بإرادتهم الحرة ولا شيء سواها.وأعلن المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ترشحه في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر.وأكد منصور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سبب ترشحه هو رغبته فى التعبير عن أهداف الوفد، خاصة أن الحزب قادر على التواجد بشكل أقوى فى الشارع، وأن يعبر عن المواطنين وعن تراث وطنى صنعه الوفد، حيث إنه يعتبر لسان حال المصريين فى دولة مدنية يحكمها القانون والحقوق والواجبات والمواطنة.ووعد نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الوفديين بأن يبذل أعضاء الهيئة العليا بعد انتخابهم أقصى ما يستطيعون، حتى يكون الوفد معبرا عن مبادئه وقادر على القيام بالدور المنوط به.وتسعى جبهة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، فى السيطرة على مقاعد الهيئة العليا فى هذه الانتخابات بقيادة اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، والذى قام البدوى بتعيينه عضو هيئة عليا، حيث كشف اللواء محمد إبراهيم ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق أنه يتشاور مع الوفديين لتشكيل قائمة تتضمن 35 قياديا بالوفد فى المحافظات للدفع بهم فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، مشيرا إلى أن هناك تشاورا حول هذه الأسماء والتى سيكون عليها إجماع ولهم أرضية فى المحافظات وتستطيع أن تخدم الحزب.وأكد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوفديين سيكونون قادرين على الفرز واختاروا خير من يمثلهم فى الهيئة العليا للوفد، قائلا: "قائمتنا لا تضم رجال أعمال ولكننا نمتلك فقط حبنا للوفد"، مؤكدا أنهم يعملون معا للنجاح سويا وإذا خسروا سيكونون سويا أيضا.وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق أنه من المقرر وضع خطة عمل بهدف حصد أصوات أعضاء الهيئة الوفديين والحصول على ثقتهم، وحصد أكبر مقاعد من الهيئة العليا للوفد، مؤكدا أن القائمة تضم عددا كبيرا من الوفديين من الشخصيات المحترمة الذين انضموا فى عهد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق.ومن المرجح أن يكون الدكتور مصطفى الفقى من بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر تعينيهم بقرار من المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.