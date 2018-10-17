فايز فرحات يكشف أهم ما جاء في كلمة السيسي خلال زيارته لروسيا

قال الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أهم ما جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لروسيا هو أن روسيا صديق وفى يمكن الاعتماد عليه.





وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن التعاون المصرى الروسي ممتد منذ سنوات طويلة وبالتحديد منذ بداية إنشاء السد العالى.





وأشار إلى أن العلاقة المصرية الروسية تعتمد على المشروعات الضخمة، مؤكدًا أن مشروع الضبعة النووية لا يقل أهمية عن مشروع السد العالى.



