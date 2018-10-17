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اقتصاد

رواتب العاملين في الجهاز الحكومي مهددة بالتوقف.. لهذا السبب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
آية الجارحي
قدّم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقريرًا إلى مجلس الوزراء حول تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والذي يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة.

ووفقًا للمشروع تُحدِّث كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملفًا وظيفيًا لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.

وتضمّن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية، والذي بدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري وينتهي في 28 فبراير 2019.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات التى تضمنها التقرير، ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم فى الجهات المثبتين عليها ولم يتم إثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.

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